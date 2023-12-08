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Дальнее зарубежье 08.12.2023 21:17

В Китае продается почти 65% всех автомобилей на новых источниках энергии в мире

Продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в мире в январе-сентябре 2023 года составили 9,75 млн единиц, причем на Китай пришлось 6,28 млн из этого объема, или свыше 64%, пишет агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные, представленные на Всемирном конгрессе автомобилей на новых источниках энергии.

Конгресс проходит в китайском городе Хайкой на острове Хайнань с 7 по 9 декабря.

На NEV приходится 29,8% продаваемых в Китае новых автомобилей.

Китайский рынок может принять еще около 200 млн автомобилей, полагает член Китайской академии инженерного дела Ли Цзюнь. По его мнению, рынок достигнет насыщения к 2055 году, когда в стране будет свыше 500 млн машин.

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Тэги: МИР, КИТАЙ, АВТОМОБИЛИ, ПРОДАЖИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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