Манат подорожал к евро, подешевел к рублю, стабилен к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 11 декабря сохранил на уровне 1.7 маната/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 11 декабря ЦБА установил на уровне 1.8298 маната/1EUR (8 декабря - 1.8331 маната/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 11 декабря установил на уровне 0.0185 маната/1RUB (8 декабря - 0.0184 маната/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 11 декабря ЦБА сохранил на уровне 0.0587 маната/1TRY.
Б.Рустамбеков
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