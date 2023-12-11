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ТЭК 11.12.2023 15:47

Доходы ГНФАР в 2024г от продажи прибыльной нефти и газа в рамках соглашений PSA составят около $4,8 млрд

Поступления в Государственный нефтяной фонд (ГНФАР) в 2024 году от продажи нефти и газа, приходящихся на долю Азербайджана в рамках соглашений о разделе продукции (PSA, СРП) прогнозируются в размере $4 млрд 791,9 млн, отмечает Счетная палата.

"Поступления в ГНФАР в 2024 году от продажи нефти и газа, приходящихся на долю Азербайджана в рамках PSA, прогнозируются в объеме $4 млрд 791,9 млн (8 млрд 146,2 млн манат). В манатном выражении доходы сократятся на 30,8% или на 3 млрд 619,6 млн манатов по сравнению с прогнозным показателем 2023 года и на 6 млрд 136,1 млн манатов или на 43% по сравнению с ожидаемым показателем 2023 года", - подчеркивает Счетпалата в заключении по проекту бюджета ГНФАР на 2024 год, который имеется в распоряжении агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Такой спад связан с тем, что на 2024 год доходы ГНФАР от продажи прибыльной нефти и газа рассчитаны из средней цены на нефть в $60 за баррель, тогда как фактическая средняя цена на нефть (на Azeri Light –ИФ) по итогам 9 месяцев 2023 составила $85,5 за баррель.

Поступления в ГНФАР от продажи прибыльной нефти Азербайджана, добытой с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), в 2024 году прогнозируются на уровне $4 млрд 89,46 млн (70,86 млн баррелей нефти), от продажи прибыльных конденсата и газа, добытых с месторождения Шах-Дениз - $596,31 млн (6,48 млн баррелей конденсата и 5,02 млрд кубометров газа), с месторождения Абшерон – $77,38 млн (0,81 млн баррелей конденсата и 0,29 млрд кубометров газа).

Поступления в ГНФАР от продажи углеводородов, добытых с месторождений Сураханы-Гарачухур в 2024 году прогнозируются в размере $2,18 млн, Зых-Говсаны - $1,72 млн, Кюрсянги-Гарабаглы - $1,71 млн, Нефтчала-Хыллы - $0,47 млн, Мишовдаг-Келаметдин - $1,33 млн, Кюровдаг - $6,19 млн, Балаханы-Сабунчу-Рамана-Кюрдаханы - $7,1 млн, с блока Бинагади - $6,68 млн, Бахар -Гум-дениз - $1,36 млн.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в 1999 году, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова

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Тэги: ГНФАР, НЕФТЬ/ПРИБЫЛЬНАЯ, СТРУКТУРА

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