Урожай зерновых в Китае в 2023 г. вырос на 1,3% и достиг рекордных 695 млн тонн

Китай по итогам 2023 года собрал 695,41 млн тонн зерновых, что на 1,3% превышает прошлогодний показатель, сообщило Государственное статистическое управления (ГСУ) страны в понедельник.

Таким образом, сбор зерновых превысил отметку в 650 млн тонн девятый год подряд, пишет South China Morning Post. Этот уровень позволяет обеспечивать внутреннее потребление, отмечают аналитики.

Производство кукурузы в КНР в этом году выросло на 4,2% - до 288,84 млн тонн, сои - на 2,8%, до 20,84 млн тонн. В то же время урожай риса и пшеницы сократился на 0,9% и 0,8% соответственно.

Посевные площади под зерновыми составляли 119 млн гектаров, что на 0,5% выше показателя 2022 года. Урожайность на гектар повысилась на 0,8%.