В Берлине и в Амстердаме считают необходимым продолжать поддержку Украины

Германия и Нидерланды в понедельник вновь заявили о необходимости оказывать поддержку переговорам о вступлении Украины в ЕС и в оказании помощи Киеву, сообщает ЭФЭ.
"Важно, чтобы Украина могла рассчитывать на нашу поддержку", - заявил на совместной пресс-конференции с германским канцлером Олафом Шольцем уходящий с поста нидерландский премьер Марк Рютте.
Он также счел важным, чтобы ЕС на саммите в четверг и в пятницу сделал бы следующий шаг по принятию многолетнего бюджета, которым предусмотрено выделение нового пакета финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро, а также о европейских перспективах Киева и начале переговоров о его присоединении к ЕС.
"Важно, чтобы в нынешней ситуации мы вместе направили бы сигнал Европе и не только о том, что нам можно доверять, поэтому нам необходимо сформулировать долгосрочную перспективу относительно того, как мы сможем поддержать Украину, какое время и какие объемы производства боеприпасов и обеспечения ими необходимы для этого", - заявил в свою очередь Шольц.
"Это требует совместных усилий. Я готов направиться в Брюссель, чтобы активно работать для того, чтобы изыскать решение, которого пока, увы, не существует. Именно поэтому достижение соглашения невозможно без изменения расходных статей бюджета в целом, но ситуация не может быть решена путем вливания новых денег", - отметил он.
Несмотря на это Рютте выразил надежду на то, что разногласия по этим проблемам внутри ЕС удастся урегулировать на саммите.
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