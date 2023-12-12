Президент США пообещал Израилю помощь до полного уничтожения ХАМАС

Президент США Джо Байден заявил о своей непоколебимой поддержке Израиля после террористических атак ХАМАС 7 октября.
"Мы продолжим оказывать военную помощь Израилю до тех пор, пока они не избавятся от ХАМАС", - сказал Байден, выступая в Белом доме по случаю Хануки.
"Но мы должны быть осторожны, и они должны быть осторожны. Общественное мнение всего мира может измениться за одну ночь, мы не можем этого допустить", - отметил президент США.
Байден заявил, что США продолжат работать над освобождением заложников, все еще удерживаемых в Газе.
Он также сказал, что он работает над тем, чтобы получить больше "гуманитарной помощи ни в чем не повинным палестинским гражданским лицам".
7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, однако боевые действия возобновились 1 декабря, так как сторонам не удалось добиться его продления. По последней информации палестинского Минздрава в секторе Газа, число жертв ударов ЦАХАЛ по анклаву выросло до 18 тыс. 205 человек.
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