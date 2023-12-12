ОАЭ призывают к консенсусу по соглашению об ископаемом топливе

Объединенные Арабские Эмираты, принимающие климатический саммит COP28, во вторник заявили, что необходимо добиться консенсуса для принятия соглашения по ископаемому топливу.
"Мы неустанно стремимся помочь сторонам согласовать лучший план, который возможен, для мира", - заявил генеральный директор COP28 Маджид ас-Сувайди на пресс-конференции.
Ас-Сувайди добавил, что предложенный ОАЭ план, содержащий призыв сократить потребление и производство ископаемого топлива, "был только первым шагом" на пути к принятию соглашения, которое устроило бы все страны.
"Как вы знаете, вчера мы опубликовали проект соглашения. Вы также знаете, что многие стороны посчитали, что он не в полной мере отражает их интересы. Мы ожидали этого. На самом деле, мы лишь хотели, чтобы проект разжег дальнейший диалог", - подчеркнул гендиректор COP28.
"Мы пытаемся согласовать всеобъемлющий план по устранению разрыва между тем, где находится мир, и тем, где он должен быть, чтобы заявленная цель: рост температуры на Земле не более чем на 1,5 градуса по Цельсию было возможным", - добавил ас-Сувайди.
Он также сообщил, что в ночь на вторник участники саммита вели активные переговоры, в результате которых удалось разработать новый проект соглашения. Ожидается, что этот документ представят позже во вторник.
Представленный ОАЭ в понедельник проект многие страны раскритиковали за недостаточную решительность.
Член Еврокомиссии по борьбе с изменением климата Вопке Хукстра заявил, что предложений, изложенных в проекте ОАЭ, "явно недостаточно" и необходимо усилить формулировки о поэтапном отказе от ископаемого топлива.
Ожидалось, что саммит COP28 завершится во вторник примерно в 12:00 по местному времени (11:00 мск), однако переговоры до сих пор идут.
Ранее сообщалось, что текущий год считается вторым самым жарким в истории после 2016 года. Метеорологи ожидают, что как минимум один год из следующих пяти станет рекордно жарким, а также, что средняя температура воздуха в мире повысится на 1,5 градуса. При этом Парижское соглашение 2015 года предусматривает задачу ограничения роста общемировой температуры на Земле отметкой в 1,5 градуса по Цельсию до 2050 года.
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