Активы ГНФАР в 2028г составят $54,4 млрд - МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует увеличение к 2029 году активов Государственного нефтяного фонда до $54,524 млрд.
По итогам 2022 года активы ГНФАР составили $49,369 млрд. Таким образом, в 2023-2028гг активы Госнефтефонда, по оценкам МВФ, увеличатся на 10,2%.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» такие прогнозы сделаны МВФ по итогам консультаций с правительством Азербайджана по статье IV, проведенных 1-16 ноября 2023 года.
Согласно оценкам МВФ, по итогам 2023 года активы ГНФАР составят $51,12 млрд (рост по сравнению с 2022г на 3,5%), по итогам 2024г - $52,819 млрд, по 2025 года - $53,205 млрд.
В 2026 году активы ГНФАР увеличатся до $53,425 млрд, в 2027г - $53,744 млрд, в 2028г - $54,524 млрд.
Согласно оценкам МВФ, в 2023 году цена на азербайджанскую нефть (с учетом премии) составит $82,5 за баррель (в 2022 году - $98,4 за баррель), в 2024г - $81,9/бар, в 2025г - $78/бар, в 2026г - $74,7/бар, в 2027г - $71,9/бар, в 2028г - $69,5/бар.
По прогнозам МВФ, средняя цена на азербайджанский газ в 2023 году составит $384,8 за 1 тыс. кубометров (в 2022г - $740 за 1 тыс. куб.м.), в 2024г -$393,1 за 1 тыс. куб.м., в 2025г - $291,7 за 1 тыс. куб.м., в 2026г - $362,6 за 1 тыс. куб.м., в 2027г - $322,6 за 1 тыс. куб.м., в 2028г - $319 за 1 тыс. куб.м.
На 30 сентября 2022 года активы ГНФАР оцениваются в $55 млрд 524 млн (рост в январе-сентябре на 13%) на фоне значительно меньшего финансирования запланированных расходов, прежде всего, трансфертов в госбюджет Азербайджана.
Как сообщалось ранее, согласно оценкам властей Азербайджана, активы ГНФАР могут к концу 2027 года составить $58,6 млрд при средней цене на нефть в 2023-2027гг на уровне $80 за баррель. При средней цене на нефть в $60 за баррель, активы ГНФАР к 2028 году составят $50,5 млрд. При ценах на нефть в среднем на уровне $70 за баррель активы ГНФАР к концу 2027 года составят $54,4 млрд.
В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
А.Азизов
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