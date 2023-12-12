В ЕС готовятся ввести уголовную ответственность за нарушения санкций Евросоюза

Испанское председательство Совета ЕС и Европарламент завершили во вторник переговоры по европейскому закону, который вводит уголовные наказания за нарушение санкций ЕС, сообщила пресс-служба совета.
"Эта директива гарантирует, что те, кто нарушает или обходит санкции ЕС, будут привлечены к ответственности", - говорится в коммюнике Совета ЕС, опубликованном в Брюсселе.
Закон предусматривает, что государства-члены ЕС должны будут квалифицировать определенные действия как уголовные преступления.
К ним, согласно опубликованному документу, относится помощь лицам, на которых распространяются ограничительные меры ЕС, по обходу запрета на поездки в Евросоюз. Криминализуется торговля товарами, находящимися под санкциями, и ведение сделок с государствами или организациями, на которые распространяются ограничительные меры ЕС. Как преступление будет расцениваться предоставление финансовых услуг или осуществление финансовой деятельности, которая запрещена или ограничена санкциями. Также речь идет о сокрытии владения средствами или экономическими ресурсами физическим или юридическим лицом, находящимся под санкциями ЕС. К числу уголовно наказуемых действий отнесены подстрекательство и пособничество подстрекательству к таким преступлениям.
"Торговля военными материалами будет представлять собой уголовное преступление не только в том случае, если она совершена преднамеренно, но и в случае серьезной халатности", - сообщается в документе Совета ЕС.
В Брюсселе объясняют, что государства-члены должны обеспечить, чтобы нарушение санкций ЕС "наказывалось эффективными, пропорциональными и сдерживающими" мерами.
Так, в случае умышленного нарушения ограничительных мер максимальное наказание должно предусматривать лишение свободы. "В частности, государства-члены должны обеспечить, чтобы преступления, определенные в этой директиве, наказывались максимальным наказанием в виде тюремного заключения не менее одного года или не менее пяти лет в зависимости от преступления. Государства-члены могут принять решение о применении законов, предусматривающих более строгие наказания", - сказано в коммюнике.
Помимо тюремного заключения, нарушившие ограничительные меры ЕС могут быть оштрафованы, отмечается в сообщении.
Предварительное соглашение теперь рассмотрят государства-члены на уровне Комитета постоянных представителей (Coreper). В случае одобрения комитетом, законопроект должны официально утвердить Совет ЕС и Европейский парламент.
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