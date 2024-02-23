Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8403 RUR   0.0183 GBR   2.153 TRY   0.0547

Цена на нефть

22.02 $/bbl +/- WTI 78.61 +0.70 Brent 83.67 +0.64

Дальнее зарубежье 23.02.2024 17:23

13-й пакет санкций ЕС в отношении РФ включает более 70 наименований товаров и технологий

Утвержденный Советом ЕС 13-й пакет санкций против РФ предусматривает ограничения на торговлю товарами и технологиями с Россией, перечень которых включает более 70 наименований.

Этот перечень является приложением к регламенту Совета ЕС, он опубликован в пятницу в "Официальном журнале" Европейского союза.

В этом документе, в частности, числятся полупроводниковые приборы разных типов, электронные интегральные схемы, производственное и испытательное оборудование, включая машины и аппараты, печатные схемы, пульты, панели, консоли, аппаратура с числовым программным управлением.

Отдельный раздел предусматривает запрет на продажу фотокамер, датчиков и оптических компонентов. Туда же включены телескопические прицелы, перископы, телескопы, термометры и пирометры, термостаты.

Ограничительные меры распространяются на ряд предметов электромагнитного оборудования. В их число входят двигатели постоянного тока и генераторы постоянного тока, трансформаторы, несколько разновидностей конденсаторов, резисторов, реле и др.

В санкционном перечне - станки для обработки любых материалов, строительные инструменты и машины, сопутствующие товары.

Есть раздел, посвященный "энергетическим материалам и прекурсорам".

В него включены: перхлораты, броматы и перброматы, йодаты, периодаты, целлюлозные материалы.

Санкции распространены на электронные устройства и модули. Речь, в частности, о блоках для вычислительных машин, машин для приема, преобразования и передачи или регенерации голоса, изображений или других данных, прочей аппаратуре для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая устройства для связи в проводных или беспроводных сетях, о телефонах для сетей сотовой связи или для других беспроводных сетей, радионавигационной аппаратуре, приборах и устройствах для авиационной или космической навигации.

В приложении к санкционному регламенту ЕС числятся химические вещества, металлы, сплавы, композиты и другие современные материалы.

Ограничительные меры распространяются на детали и узлы машин.

Так, в списке указаны несколько видов подшипников.

Настоящий регламент вступит в силу на следующий день после его публикации в "Официальном журнале" Европейского союза, то есть 24 февраля 2024 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ, ТОВАРЫ


Похожие новости


В ответ на новые санкции ЕС расширен список представителей евроинститутов и стран Евросоюза, которым запрещен въезд в РФ Новый санкционный пакет ЕС нацелен в основном против российских ОПК и армии, против сотрудничества с КНДР Совет ЕС утвердил 13-й пакет санкций в отношении России В санкционный список ЕС против РФ вошли 106 физлиц и 88 структур Постпреды ЕС согласовали 13-й пакет санкций в отношении РФ Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2025 года В ЕС предлагают ввести торговые ограничения в отношении компаний КНР, Турции и Индии в связи с ситуацией на Украине ЕС предложил санкции против более сотни компаний и физлиц в рамках очередного пакета мер против РФ В ЕС анонсировали принятие 13-го пакета санкций против России к 24 февраля Боррель заявил, что 13-й пакет санкций против РФ затронет компании третьих стран

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az