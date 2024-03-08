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Дальнее зарубежье 08.03.2024 19:00

ЕС намерен вводить вторичные санкции против России во избежание пробелов в санкционном режиме

Европейский Союз намерен вводить вторичные санкции против России во избежание пробелов в санкционном режиме, сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Мы обсудили вопрос санкций. Мы будем продолжать изолировать Россию в экономическом плане и политически, чтобы усиливать на нее давление", - сказал Домбровскис на совместном брифинге с премьер-министром Денисом Шмыгалем в Киеве в пятницу.

Также он подчеркнул, что ЕС будет работать над усилением шагов, чтобы Россия не могла обходить санкции, в частности, будет вводить вторичные санкции, чтобы не было пробелов в санкционном режиме.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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