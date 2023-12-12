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Дальнее зарубежье 12.12.2023 20:52

Президент Польши готов работать с премьером во благо страны

Президент Польши Анджей Дуда открыт для сотрудничества с правительством Дональда Туска, сообщает во вторник Польское телевидение со ссылкой на представителя президентской канцелярии Малгожату Попроцкую.

"Президент открыт для взаимодействия во благо Польши", - сказала она, отметив, что, например, "внешнеполитическое ведомство, МВД, судопроизводство тесно связаны с президентом".

"Сотрудничество с президентом - это нечто нормальное, положенное по конституции", - сказала Попроцкая.

Накануне большинство депутатов сейма (нижней палаты парламента) Польши высказались за то, чтобы поручить формирование нового правительства страны лидеру оппозиции Дональду Туску. Ожидается, что голосование о доверии его кабинету состоится в сейме позже во вторник.

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Тэги: ПОЛЬША, ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕМЬЕР, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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