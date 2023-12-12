Президент Польши готов работать с премьером во благо страны

Президент Польши Анджей Дуда открыт для сотрудничества с правительством Дональда Туска, сообщает во вторник Польское телевидение со ссылкой на представителя президентской канцелярии Малгожату Попроцкую.

"Президент открыт для взаимодействия во благо Польши", - сказала она, отметив, что, например, "внешнеполитическое ведомство, МВД, судопроизводство тесно связаны с президентом".

"Сотрудничество с президентом - это нечто нормальное, положенное по конституции", - сказала Попроцкая.

Накануне большинство депутатов сейма (нижней палаты парламента) Польши высказались за то, чтобы поручить формирование нового правительства страны лидеру оппозиции Дональду Туску. Ожидается, что голосование о доверии его кабинету состоится в сейме позже во вторник.