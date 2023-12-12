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Конгресс не получил четкой стратегии Белого дома по Украине - Джонсон

Конгресс США не получил от Белого дома четкой информации о стратегии по Украине, необходимой для утверждения очередной помощи Киеву, заявил во вторник спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

"С того дня, как я вступил в должность спикера, я просил у Белого дома ясности. Нам необходимо четкое изложение стратегии для успеха Украины. До сих пор ответы были недостаточными. Они не предоставили нам детали, которые мы неоднократно запрашивали", - сказал Джонсон журналистам после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Джонсона, администрация президента США Джо Байдена просит выделить миллиарды долларов, но четкого плана по Украине при этом не излагает.

"Нам нужно четко понимать, что мы делаем на Украине, и как мы будем должным образом осуществлять надзор за тратой драгоценных долларов американских налогоплательщиков", - подчеркнул он.

Он уточнил, что для предоставления помощи Украине также необходимы "радикальные преобразования" в иммиграционной и пограничной политике США.

При этом Джонсон добавил, что вновь заверил Зеленского в поддержке Вашингтона.

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Тэги: США, КОНГРЕСС, УКРАИНА, ПОЗИЦИЯ


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