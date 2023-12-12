Ростовская область за 11 мес. отгрузила 8 тыс. т зерна в Азербайджан

Аграрии Ростовской области в январе-ноябре 2023 года экспортировали около 8 тыс. тонн зерна в Азербайджан, сообщил "Интерфаксу" директор ростовского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Олег Шашлов.

По его словам, в основном осуществлялись отгрузки пшеницы третьего класса.

"Азербайджанская сторона предъявляет особые требования к качеству и безопасности продукции зерновых. Особое внимание уделяется стекловидности, реологическим свойствам и другим показателям", - сказал Шашлов.

Он отметил, что отгрузки в Азербайджан осуществляются в основном железнодорожным и автомобильным транспортом.

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