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АПК 12.12.2023 23:21

Ростовская область за 11 мес. отгрузила 8 тыс. т зерна в Азербайджан

Аграрии Ростовской области в январе-ноябре 2023 года экспортировали около 8 тыс. тонн зерна в Азербайджан, сообщил "Интерфаксу" директор ростовского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Олег Шашлов.

По его словам, в основном осуществлялись отгрузки пшеницы третьего класса.

"Азербайджанская сторона предъявляет особые требования к качеству и безопасности продукции зерновых. Особое внимание уделяется стекловидности, реологическим свойствам и другим показателям", - сказал Шашлов.

Он отметил, что отгрузки в Азербайджан осуществляются в основном железнодорожным и автомобильным транспортом.

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Тэги: ЗЕРНО, ПОСТАВКИ


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