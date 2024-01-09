Турция сохранила лидерство по закупкам зерна в РФ за первую половину сельхозгода - Союз экспортеров зерна

Турция удержала позицию главного импортера российского зерна по итогам первого полугодия 2023/2024 сельхозгода, но закупки снизила.
Как сообщает Союз экспортеров зерна, в июле-декабре 2023 года она закупила в РФ 4 млн 281 тыс. тонн зерна. Это на 12,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода (4 млн 903 тыс. тонн).
На второе место вышел Иран, потеснив с него Египет. Он закупил 3 млн 902 тыс. тонн зерна, что на 4,9% больше прошлогоднего (3 млн 718 тыс. тонн). Как отмечается в сообщении, такой рост обеспечили увеличившиеся закупки фуражного зерна.
Замыкающий топ-3 Египет импортировал из РФ 2 млн 956 тыс. тонн зерна, что почти на четверть меньше прошлогоднего (3 млн 923 тыс. тонн).
В пятерку крупных покупателей также вошли Саудовская Аравия, увеличившая закупки на 10,2%, до 2 млн 009 тыс. тонн с 1 млн 823 тыс. тонн в первом полугодии прошлого сельхозгода, и Бангладеш, куда было отправлено 1 млн 966 тыс. тонн, что почти в 2,5 раза больше, чем год назад (793 тыс. тонн).
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