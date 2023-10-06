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АПК 06.10.2023 12:39

Египет вышел на первое место по закупкам российского зерна в июле-сентябре

Египет вышел на первое место по закупкам российского зерна в первом квартале 2023/2024 сельхозгода (июль-сентябрь), сообщает Союз экспортеров зерна в своем телеграм-канале.

За этот период он импортировал 2,031 млн тонн зерна, что на 9,1% больше, чем годом ранее (1,862 млн тонн).

"Твердая позиция российских экспортеров на тендерах GASC (госагентство Египта по закупкам продовольствия - ИФ) стимулировала частные закупки", - говорится в сообщении.

Турция заняла второе место с 1,864 млн тонн (на 10,3% меньше). Год назад она закупила 2,057 млн тонн.

Топ-3 замыкает Иран, который годом ранее лидировал с 2,412 млн тонн. В этом году он снизил закупки почти на четверть, до 1,817 млн тонн. На четвертом месте Саудовская Аравия - 1,664 млн тонн (в 1,6 раза больше), на пятом - Ливия, которая импортировала 1,108 млн тонн российского зерна против 398 тыс. тонн год назад.

Всего за первые 3 месяца сезона экспорт российского зерна, по предварительным данным, составил 18,18 млн тонн, что в 1,6 раза больше, чем год назад (11,2 млн тонн).

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Тэги: РОССИЯ, ЗЕРНО, ЭКСПОРТ


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