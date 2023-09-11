Эрдоган продолжит обсуждать по телефону с Путиным будущее «зерновой сделки»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник заявил, что продолжит телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по возрождению черноморской зерновой инициативы.
"Эрдоган сказал, что продолжит проводить телефонные разговоры с российским президентом Путиным о возобновлении "зерновой сделки", - информирует "Анадолу".
По данным агентства, турецкий лидер отметил, что эти усилия направлены на помощь наименее развитым африканским странам.
Эрдоган подчеркнул, что Анкара продолжит вырабатывать решения, направленные на открытие черноморского зернового коридора.
Помимо этого, он посоветовал Западу обратить внимание на то, что "Турция - единственная страна, которая стремится предотвратить продовольственный кризис".
Турецкий президент пообещал, что Анкара будет участвовать "в любых переговорах в качестве стабилизирующей силы, чтобы избежать погружения мира в новый кризис энергоресурсов и продовольствия".
Ранее в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что новой даты очередного раунда переговоров президентов России и Турции по "зерновой сделке" нет, но лидеры "условились, что при необходимости они не будут ждать еще год, чтобы встретиться вместе".
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