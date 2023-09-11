Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.825 RUR   0.0175 GBR   2.1283 TRY   0.0633

Цена на нефть

08.09 $/bbl +/- WTI 87.51 +0.64 Brent 90.65 +0.73

Регион 11.09.2023 14:27

Путин и Эрдоган условились о продолжении контактов по «зерновой сделке», но точной даты нет - Песков

Новой даты очередного раунда переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по "зерновой сделке" нет, но лидеры договорились о продолжении таких контактов, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Сейчас точной даты нет, но они условились, что при необходимости они не будут ждать еще год, чтобы встретиться вместе", - сказал он в интервью телеканалу "РБК-ТВ", отвечая на вопрос, когда состоится следующий раунд переговоров по "зерновой сделке".

Песков заметил, что "лидеры обязательно продолжат общение".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЗЕРНО, СДЕЛКА


Похожие новости


Путин и Эрдоган не затрагивали тему о выдаче командиров «Азова» - Песков Эрдоган призывает лидеров G20 выполнить часть требований РФ для восстановления «зерновой сделки» МИД РФ заявил о договоренности по поставкам зерна в Турцию при содействии Катара Газпром передал Botas "дорожную карту" по газовому хабу в Турции, на очереди создание рабочей группы - Путин Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию Предпринимаются попытки террористических атак на Турецкий и Голубой потоки - Путин РФ готова поставить до 1 млн тонн зерна по преференциальной цене через Турцию в беднейшие страны - Путин Путин: готовы реанимировать зерновую сделку, как только будут выполнены требования России Песков охарактеризовал первую часть переговоров Путина и Эрдогана как конструктивную Эрдоган просит Путина предоставить дополнительные самолеты для борьбы с пожарами

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az