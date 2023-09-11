Путин и Эрдоган условились о продолжении контактов по «зерновой сделке», но точной даты нет - Песков

Новой даты очередного раунда переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по "зерновой сделке" нет, но лидеры договорились о продолжении таких контактов, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Сейчас точной даты нет, но они условились, что при необходимости они не будут ждать еще год, чтобы встретиться вместе", - сказал он в интервью телеканалу "РБК-ТВ", отвечая на вопрос, когда состоится следующий раунд переговоров по "зерновой сделке".

Песков заметил, что "лидеры обязательно продолжат общение".