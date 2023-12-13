В Госдепе сообщили, что в пакет помощи Украине на $200 млн войдут боеприпасы для ракетных систем, комплексов ПВО, артиллерийские снаряды

Госдеп США со ссылкой на высказывание госсекретаря Энтони Блинкена сообщил, какие вооружения будут предоставлены Украине в рамках очередного пакета военной помощи на $200 млн, об одобрении которого президент США Джо Байден заявил, не приводя подробностей, во вторник на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Возможности, предоставляемые в сегодняшнем пакете, включают боеприпасы для средств противовоздушной обороны, компоненты системы ПВО, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, артиллерийские боеприпасы (включая 155-мм и 105-мм), высокоскоростные ракеты для борьбы с РЛС, бронебойные боеприпасы, боеприпасы для стрелкового оружия, комплекс средств поражения, барьеры HESCO и запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка", - приводит Госдеп слова Блинкена.
Блинкен предупредил, что "если конгресс не предпримет действий по выделению дополнительной помощи, это будет один из последних пакетов помощи в области безопасности, которые мы сможем предоставить Украине".
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