Доходы Азербайджана от пассажирских авиаперевозок в январе-сентябре выросли на 29%

Доходы Азербайджана от перевозки грузов и пассажиров воздушным транспортом в январе-сентябре 2023 года составили 2 млрд 455 млн 514,1 тыс. манатов ($1,44 млрд по текущему курсу - ИФ), что на 32,2% ниже показателя 9 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

В том числе, доходы от перевозки грузов воздушным транспортом составили 1 млрд 352 млн 141,7 тыс. манатов (спад на 48,9%). При этом основной объем этих доходов пришелся на международные грузоперевозки – 1 млрд 351 млн 107,9 тыс. манатов (спад на 51,2%), остальное – 1 млн 33,8 тыс. манатов - на внутренние (рост на 75,2%).

Доходы от пассажироперевозок составили 1 млрд 103 млн 372,4 тыс. манатов (рост на 29,3%). При этом, основная доля доходов пришлась на международные пассажироперевозки – 1 млрд 61 млн 310,7 тыс. манатов (рост на 32,3%), на внутренние - 42 млн 61,7 тыс. манатов (спад на 18%).

По данным правительства, в январе-сентябре 2023 года объем грузоперевозок воздушным транспортом составил 255 тыс. тонн (спад на 21,9%), пассажироперевозок - 2 млн 170,5 тыс. человек (рост на 31%).

Как сообщалось, в 2022 году доходы Азербайджана от перевозки грузов и пассажиров воздушным транспортом составили 4 млрд 904 млн 809,7 тыс. манатов (рост на 51,4%), в том числе от перевозки грузов - 3 млрд 642 млн 937,9 тыс. манатов (рост на 12,4%), от пассажироперевозок - 1 млрд 261 млн 871,8 тыс. манатов (рост на 98,7%).

Н.Аббасова