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Транспорт и связь 24.08.2023 17:32

Доходы Азербайджана от авиаперевозок грузов и пассажиров в I полугодии составили около $1 млрд

Азербайджана от перевозки грузов и пассажиров воздушным транспортом в I-ом полугодии 2023 года составили 1 млрд 617 млн 752,1 тыс. манатов ($951,6 млн по текущему курсу - ИФ), что на 30,5% ниже показателя января-июня 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

В том числе, доходы от перевозки грузов воздушным транспортом составили 980 млн 239,6 тыс. манатов (спад на 48,2%). При этом основной объем этих доходов пришелся на международные грузоперевозки - 979 млн 625,7 тыс. манатов (спад на 48,3%), остальное - 613,9 тыс. манатов - на внутренние (рост на 58,9%).

Доходы от пассажироперевозок составили 637 млн 512,5 тыс. манатов (рост на 46,8%). При этом, основная доля доходов пришлась на международные пассажироперевозки - 613 млн 176,6 тыс. манатов (рост на 54%), на внутренние - 24 млн 335,9 тыс. манатов (спад на 32,9%).

По данным правительства, в январе-июне 2023 года объем грузоперевозок воздушным транспортом составил 166,8 тыс. тонн (спад на 32,1%), пассажироперевозок - 1 млн 233,4 тыс. человек (рост на 49,6%).

Как сообщалось, в 2022 году доходы Азербайджана от перевозки грузов и пассажиров воздушным транспортом составили 4 млрд 904 млн 809,7 тыс. манатов (рост на 51,4%), в том числе от перевозки грузов - 3 млрд 642 млн 937,9 тыс. манатов (рост на 12,4%), от пассажироперевозок - 1 млрд 261 млн 871,8 тыс. манатов (рост на 98,7%).

Н.Аббасова

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Тэги: АВИАЦИЯ, ПЕРЕВОЗКИ, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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