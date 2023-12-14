ГААД получит 500 тыс. манатов на капремонт автодорог в Хазарском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог в Хазарском районе города Баку.
Документ опубликован на сайте главы государства.
Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на эти цели выделяется 500 тыс. манатов.
Средства на капремонт дорог в Хазарском районе будут выделены из госбюджета на 2023 год в рамках государственных капвложений.
Б.Рустамбеков
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