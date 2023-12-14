ГААД получит 500 тыс. манатов на капремонт автодорог в Хазарском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог в Хазарском районе города Баку. Документ опубликован на сайте главы государства. Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на эти цели выделяется 500 тыс. манатов. Средства на капремонт дорог в Хазарском районе будут выделены из госбюджета на 2023 год в рамках государственных капвложений. Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».