ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство трех автодорог на юге Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по строительству автодорог Ланган-Ахмедли-Тякля-Кочякли, Бала Тякля-Шяряфя и Онджагала-Гусейнгаджилы-Виляш-Халлыджалы-Дяллякли-Гядирли в Масаллинском районе. Согласно документу, опубликованному на сайте главы государства, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на эти цели выделяется 14,6 млн манатов. Дороги соединяют 27 населенных пунктов с населением 51 тыс. человек. Средства на строительство будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2023 год Б.Рустамбеков

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