ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по строительству автодороги в Имишлинском районе.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно документу, Госагентству автомобильных дорог (ГААД) на строительство дороги Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе(71км)-Мамедли-Агамалылар-Эльйетмезли-Аллахмадатлы-Телишли выделяется 15,8 млн манатов
Дорога соединит пять населенных пунктов, в которых проживают 9 тыс. человек.
Средства на эти цели будут выделены из госбюджета на 2023 год в рамках государственных капвложений.
Минфину страны поручено обеспечить выделение средств.
Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.
Б.Рустамбеков
Халафов обсудит в Иране отношения Баку и Тегерана, процессы на Южном Кавказе
Алиев пригласил корейские компании принять участие в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
Азербайджан в 2026-2028г планирует запустить два новых спутника
Одна из крупнейших в Узбекистане нефтегазовых компаний Saneg сменила гендиректора
Nike остается самым дорогим брендом одежды в мире
Пограничники Азербайджана в сентябре задержали свыше 50 нарушителей госграницы
ИВ Гянджи направит около 16,3 млн манатов на закупку оборудования для Дворца спорта
Сунак на фоне падения своей популярности не считает нужным проводить досрочные выборы в Великобритании
Король Испании поручил Санчесу попробовать сформировать правительство
Полиция задержала стрелка, убившего трех человек в торговом центре в Бангкоке
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
NEQSOL Holding сотрудничает с Infosec IQ для повышения знаний сотрудников о кибербезопасности
Генеральный директор AzerTelecom удостоена престижной награды «Global Leadership Women in Tech®»
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС