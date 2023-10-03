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03.10.2023 15:47

ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по строительству автодороги в Имишлинском районе.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно документу, Госагентству автомобильных дорог (ГААД) на строительство дороги Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе(71км)-Мамедли-Агамалылар-Эльйетмезли-Аллахмадатлы-Телишли выделяется 15,8 млн манатов

Дорога соединит пять населенных пунктов, в которых проживают 9 тыс. человек.

Средства на эти цели будут выделены из госбюджета на 2023 год в рамках государственных капвложений.

Минфину страны поручено обеспечить выделение средств.

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, ГААД, ДОРОГА


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