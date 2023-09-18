Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8142 RUR   0.0175 GBR   2.1079 TRY   0.063

Цена на нефть

15.09 $/bbl +/- WTI 90.77 +0.61 Brent 93.93 +0.23

18.09.2023 13:35

ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по строительству автодороги в Хачмазском районе.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно документу, Госагентству автомобильных дорог (ГААД) на строительство дороги Гендоб-Хачмаз-Ялама-госграница с РФ (20 км)-Хуловлу-Саркерли-Алыджгышлаг-Гадмалыгышлаг-Рахимоба выделяется 11 млн манатов.

Средства на эти цели будут выделены в рамках государственных капвложений госбюджета на 2023 год.

Кроме этого, Минфину страны поручено обеспечение финансирования.

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ГААД, ДОРОГА


Похожие новости


ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство трех автодорог на юге Азербайджана ГААД получит свыше 31 млн манатов на капремонт автодороги Горадиз-Зангилан ГААД получит 17 млн манатов на строительство автодорог в Джалилабадском районе ГААД получит 7,5 млн манатов на реконструкцию дорог в Сабунчинском районе Баку

Политика

Экономика

Общество

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az