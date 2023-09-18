ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по строительству автодороги в Хачмазском районе.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно документу, Госагентству автомобильных дорог (ГААД) на строительство дороги Гендоб-Хачмаз-Ялама-госграница с РФ (20 км)-Хуловлу-Саркерли-Алыджгышлаг-Гадмалыгышлаг-Рахимоба выделяется 11 млн манатов.
Средства на эти цели будут выделены в рамках государственных капвложений госбюджета на 2023 год.
Кроме этого, Минфину страны поручено обеспечение финансирования.
Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.
Х.Насирзаде
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