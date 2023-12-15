МЧС Азербайджана направит более 1,8 млн манатов на закупку автомобилей и спецтехники

Управление материально-технического обеспечения МЧС Азербайджана направит в общей сложности 1 млн 813,319 тыс. манатов на закупку автомобилей и спецтехники.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на портале госзакупок, Управление подписало с этой целью четыре контракта.
Первый контракт, сумма которого составляет 661,6 тыс. манатов, предусматривает приобретение четырех автомобилей марки KAMAZ-43118 As-10 (10 тонн) и NEFAZ-4208. Контракт подписан с Гянджинским автомобильным заводом.
Предметом второго контракта является закупка двух минипогрузчиков «Lingong CLG 375B» на сумму 158,2 тыс. манатов. Контракт подписан с «Intertek Makina» A.Ş.
Третий контракт предусматривает закупку одного экскаватора Hyundai R 215L и одного 25 тонного крана «XCMG QLY25 k5». Контракт подписан с ООО «Unitexnika» на сумму 438,999 тыс. манатов.
Четвертый контракт подписан с ООО «UDT-Texnika» на сумму 554,6 тыс. манатов. Контракт предусматривает закупку двух бульдозеров «Lingong B160», одного фронтального погрузчика «CL G 855H» и двух единиц 3 тонных автокранов «Lingong CPC 30».
Согласно условиям контрактов, поставки транспортных средств и спецтехники должны быть завершены в декабре 2024 года.
Б.Рустамбеков
Правящая партия Азербайджана выдвинула Алиева кандидатом в президенты на внеочередных выборах в феврале 2024 года
Азербайджанские коммандос отработали нейтрализацию диверсантов
В Баку раскритиковали власти Нидерландов за заявление о ситуации на Южном Кавказе
Агдамский «Карабах» вышел в плей-офф Лиги Европы
Госагентство ОМС в январе-ноябре выплатило частным медучреждениям 211 млн манатов
МВД Азербайджана в январе-ноябре изъяло наркотических средств на 270 млн манатов
ГААД получит 1,7 млн манатов на капремонт автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 2 млн манатов на капремонт автодороги на западе Азербайджана
Иностранный инвестор впервые вложил 5 млн манатов в систему здравоохранения Нахчывана
На юго-востоке Ирана при нападении на полицейский участок погибли 11 человек
Лидеры стран ЕС приняли к сведению предложения Еврокомиссии по доходам от активов РФ
Жапаров рассчитывает погасить большую часть внешних долгов Кыргызстана к 2030 году
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Nar расширяет охват сети в Карабахе
Yelo Bank присоединился к «Принципам ООН по расширению прав и возможностей женщин»
Azer Turk Bank - один из ведущих банков Азербайджана по внедрению инноваций в сфере финансовых технологий
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности
Частный бизнес как драйвер современной экономики Узбекистана: реформы и вызовы
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире