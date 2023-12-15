МЧС Азербайджана направит более 1,8 млн манатов на закупку автомобилей и спецтехники

Управление материально-технического обеспечения МЧС Азербайджана направит в общей сложности 1 млн 813,319 тыс. манатов на закупку автомобилей и спецтехники.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на портале госзакупок, Управление подписало с этой целью четыре контракта.

Первый контракт, сумма которого составляет 661,6 тыс. манатов, предусматривает приобретение четырех автомобилей марки KAMAZ-43118 As-10 (10 тонн) и NEFAZ-4208. Контракт подписан с Гянджинским автомобильным заводом.

Предметом второго контракта является закупка двух минипогрузчиков «Lingong CLG 375B» на сумму 158,2 тыс. манатов. Контракт подписан с «Intertek Makina» A.Ş.

Третий контракт предусматривает закупку одного экскаватора Hyundai R 215L и одного 25 тонного крана «XCMG QLY25 k5». Контракт подписан с ООО «Unitexnika» на сумму 438,999 тыс. манатов.

Четвертый контракт подписан с ООО «UDT-Texnika» на сумму 554,6 тыс. манатов. Контракт предусматривает закупку двух бульдозеров «Lingong B160», одного фронтального погрузчика «CL G 855H» и двух единиц 3 тонных автокранов «Lingong CPC 30».

Согласно условиям контрактов, поставки транспортных средств и спецтехники должны быть завершены в декабре 2024 года.

Б.Рустамбеков