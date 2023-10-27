МЧС Азербайджана направит 3,7 млн манатов на закупку различного оборудования

Управление материально-технического обеспечения МЧС Азербайджана привлекло ООО «Qafqaznet» для закупки устройства электронного управления посадочной площадкой вертолета, оборудования и технических средств. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на портале госзакупок, с компанией заключены два контракта на общую сумму 3 млн 724,67 тыс. манатов. Первый контракт, сумма которого составляет1 млн 373,219 тыс. манатов, предусматривает приобретение устройства электронного управления посадочной площадкой вертолета, оборудования и технических средств. Предметом второго контракта является закупка приборов, оборудования и технических средств для современных технологических систем управления больницей. Сумма контракта – 2 млн 351,452тыс. манатов. Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».