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Регион 15.12.2023 11:09

На юго-востоке Ирана при нападении на полицейский участок погибли 11 человек

По меньшей мере 11 человек погибли во время нападения на полицейский участок в городе Раск на юго-востоке Ирана, сообщает в пятницу Associated Press.

Жертвами стали сотрудники полиции и военнослужащие. Еще несколько человек получили ранения. Точные данные об их числе пока не сообщаются.

Иранские СМИ отмечают, что нападение могли организовать боевики радикальной группировки "Джейш аль-Адль".

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Тэги: ИРАН, НАПАДЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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