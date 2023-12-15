На юго-востоке Ирана при нападении на полицейский участок погибли 11 человек

По меньшей мере 11 человек погибли во время нападения на полицейский участок в городе Раск на юго-востоке Ирана, сообщает в пятницу Associated Press.
Жертвами стали сотрудники полиции и военнослужащие. Еще несколько человек получили ранения. Точные данные об их числе пока не сообщаются.
Иранские СМИ отмечают, что нападение могли организовать боевики радикальной группировки "Джейш аль-Адль".
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