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Регион 04.04.2024 12:06

В Иране убиты 15 человек, напавших на базы КСИР

Служащие иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) ликвидировали 15 человек, напавших на объекты КСИР в провинции Систан и Белуджистан, сообщает в четверг агентство ЭФЭ.

По данным агентства, во время столкновений также погибли трое полицейских и двое служащих КСИР.

Накануне вечером вооруженные люди напали на объекты КСИР в городах Раск и Чабахар в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана.

Нападавшие захватили заложников в Чабахаре. Как отмечает ЭФЭ, после нескольких часов столкновений между силами КСИР и нападавшими всех заложников удалось освободить.

Заместитель министра внутренних дел Ирана Маджид Мирахмади заявил, что ответственность за нападения несет радикальная группировка "Джейш аль-Адль", которую в Иране признают террористической.

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Тэги: ИРАН, КСИР, НАПАДЕНИЕ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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