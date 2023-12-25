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Дальнее зарубежье 25.12.2023 21:30

В Сирии убит один из командиров КСИР Ирана

Один из командиров Корпуса стражей иранской революции (КСИР) в Сирии Рази Мусави убит в результате израильской военной операции под Дамаском.

По данным иранского полуофициального государственного информационного агентства «Tesnim», под Дамаском убит один из командиров КСИР Ирана.

Сообщается, что убитый иранский командир служил «военным советником» в Сирии и был одним из близких друзей иранского генерала Касима Сулеймани, который в 2020 году был убит в результате удара американских БПЛА в Ираке.

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Тэги: ИРАН, КСИР, КОМАНДИР, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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