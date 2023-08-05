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Дальнее зарубежье 05.08.2023 20:05

КСИР усиливает свой флот из-за США

Иран оснастил военно-морской флот КСИР беспилотниками и ракетами радиусом действия в тысячу километров.

"Различные типы беспилотников и несколько сотен крылатых и баллистических ракет с радиусом действия от 300 до 1000 км добавлены к возможностям флота КСИР", - сообщает IRNA.

Вооружения поставлены на фоне того, что США предложили охрану для коммерческих кораблей, проходящих через Персидский залив, для защиты судоходства от Ирана.

Ранее источники сообщили The Guardian, что Соединенные Штаты уже проводят тренировки морских пехотинцев для защиты кораблей от нападений со стороны КСИР.

В.Алиев

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Тэги: ИРАН, США, КСИР, ФЛОТ


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