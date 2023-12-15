Китай в январе-ноябре увеличил выработку электроэнергии на 4,8%

Объем выработанной в Китае электроэнергии в январе-ноябре вырос на 4,8% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 8,07 трлн кВт.ч, сообщило Государственное статистическое управление страны.

В прошлом месяце производство увеличилось на 8,4% - до 731 млрд кВт.ч, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

В том числе генерация на ТЭС в ноябре повысилась на 6,3%, на ГЭС - на 5,4%, на солнечных электростанциях - на 35,4%, на ветряных - на 26,6%. При этом АЭС сократили производство на 2,4%.

По итогам 2022 года электрогенерация в стране увеличилась на 2,2% - до 8,4 трлн кВт.ч.