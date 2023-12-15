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ТЭК 15.12.2023 19:46

Китай в январе-ноябре увеличил выработку электроэнергии на 4,8%

Объем выработанной в Китае электроэнергии в январе-ноябре вырос на 4,8% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 8,07 трлн кВт.ч, сообщило Государственное статистическое управление страны.

В прошлом месяце производство увеличилось на 8,4% - до 731 млрд кВт.ч, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

В том числе генерация на ТЭС в ноябре повысилась на 6,3%, на ГЭС - на 5,4%, на солнечных электростанциях - на 35,4%, на ветряных - на 26,6%. При этом АЭС сократили производство на 2,4%.

По итогам 2022 года электрогенерация в стране увеличилась на 2,2% - до 8,4 трлн кВт.ч.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: КИТАЙ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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