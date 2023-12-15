ФРГ продлила режим усиленного контроля на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией до марта 2024 г

Германия на основании 25-й статьи Шенгенского кодекса о границах продлила до 15 марта 2024 года действие временного внутреннего контроля въезжающих на территорию страны на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией, чтобы поспособствовать ограничению потока нелегальных мигрантов

"Сегодня я приняла решение продолжить временный контроль на наших границах с Польшей, Чехией и Швейцарией еще на три месяца, до середины марта 2024 года", - приводит ЭФЭ слова главы МИД ФРГ Нэнси Фезер.

Фезер также сообщила, что с середины октября, когда были введены меры, полиция Германии задержала около 340 контрабандистов.

"Количество нелегальных въездов в страну сократилось более чем на 60%", - добавила глава германского МИД.

Кроме того, она подчеркнула необходимость создания единой европейской системы предоставления убежищ мигрантам.

Временный внутренний пограничный контроль также продолжает действовать на германо-австрийской границе. Его действие продлится до 11 мая 2024 года.

С начала 2023 года полиция Германии сообщила примерно о 119 тыс. случаев несанкционированного въезда в страну. В прошлом году этот показатель составил 92 тыс.