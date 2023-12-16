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Финансы 16.12.2023 10:29

Азербайджан и суверенный фонд Абу-Даби создают инвестплатформу на $1 млрд

Азербайджанский инвестиционный холдинг и Суверенный фонд Абу-Даби (ADQ) договорились о создании совместной инвестиционной платформы на $1 млрд.

Азербайджанский инвестиционный холдинг и ADQ 15 декабря в Баку подписали рамочное соглашение о совместных инвестициях.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на сообщение ADQ, каждая из сторон будет иметь долю в 50% в совместном предприятии и внесет для этого по $500 млн.

«Совместная платформа нацелена на инвестиции в сектора, которые представляют взаимный приоритет и интерес, среди которых сельское хозяйство, технологии, фармацевтика и энергетическая инфраструктура», - подчеркивается в информации.

Планируется, что инвестиции будут в основном сосредоточены в Азербайджане, ОАЭ и Центральной Азии с возможностью расширения на другие страны.

Р.Ахмедов

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Тэги: ОАЭ, ИНВЕСТИЦИИ, СОВМЕСТНЫЕ


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