США продолжат разработку новой крылатой ракеты в ядерном оснащении для ударных подлодок

Соединенные Штаты продолжат разработку крылатой ракеты с ядерной боеголовкой для ударных подлодок класса "Вирджиния", несмотря на возражения администрации президента Джо Байдена, следует из проекта американского оборонного бюджета.

На эти цели Пентагону выделено $196 млн, Национальное управление по ядерной безопасности, которое отвечает за ядерный потенциал США, получит $70 млн на модернизацию необходимых для оснащения крылатых ракет ядерных боеголовок.

Речь идет ядерной боеголовке W80-4 для оснащения перспективных крылатых ракет морского базирования SLCM-N.

Администрация Байдена выступала против как создания крылатой ракеты морского базирования SLCN- N, так и имеющей к ней отношение ядерной боеголовки.

"Соединенные Штаты обладают достаточными нынешними и планируемыми возможностями для сдерживания ограниченного применения противником ядерного оружия с помощью обычных и ядерных вооружений, в том числе запускаемыми с подлодок баллистических ракет с ядерными боеголовками малой мощности W76-2, нынешними крылатыми ракетами воздушного базирования, их преемницами (Long Range Standoff), а также самолетами двойного назначения F-35A, которые могут оснащаться ядерными авиабомбами B61-12", - заявляли ранее в администрации.