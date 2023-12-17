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Дальнее зарубежье 17.12.2023 09:50

Израиль ведет переговоры об освобождении удерживаемых в Газе заложников

В военном кабинете министров Израиля обсуждается вопрос о возможной сделке с группировкой ХАМАС по освобождению заложников, сообщают израильские СМИ.

Газета "Джерузалем пост" пишет, что этот же вопрос обсуждается на переговорах в Норвегии главы израильской разведывательной службы "Моссад" Дэвида Барни и премьер-министра Катара шейха Мохаммед бин Абдулрахмана Аль-Тани.

Сделка, как отмечается в сообщении, может включать освобождение пожилых мужчин и гражданских лиц в обмен на "высокопоставленных" палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.

По сообщениям СМИ, в египетских службах безопасности считают, что израильские официальные лица в ходе переговоров с посредниками проявили большую готовность заключить новую сделку о прекращении огня в Газе и освобождении палестинских заключенных в обмен на освобождение заложников.

В то же время ХАМАС распространила заявление, в котором говорится, что группировка не согласится на новую сделку по освобождению заложников, которых она удерживает в Газе, "пока агрессия против нашего народа не прекратится раз и навсегда", сообщает издание "Таймс оф Израэл".

Согласно заявлению, ХАМАС довел свою позицию до сведения посредников.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ЗАЛОЖНИКИ, ПЕРЕГОВОРЫ


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