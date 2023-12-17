Азербайджан в 2023г входит в топ-3 покупателей зерна в Ульяновской области РФ

Азербайджан с начала 2023 года импортировал 13,168 тыс. тонн зерновой продукции из Ульяновской области РФ.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на материалы регионального управления Россельхознадзора, из Ульяновской области на экспорт с начала 2023 года отправлено свыше 58 тыс. тонн зерновой продукции (+37%).
Больше всего зерна отгружено в Казахстан – 22,958 тыс. тонн (+ почти в 3 раза).
На втором месте – Азербайджан, куда поставлено 13,168 тыс. тонн. Таким образом, доля Азербайджана составляет порядка 22%.
На третьем месте – Кыргызстан – 9,784 тыс. тонн.
Р.Ахмедов
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