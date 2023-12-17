Яйца из Азербайджана начнут поступать в РФ на следующей неделе - глава Минсельхоза РФ

Цены на яйца в РФ начнут снижаться после Нового года, поставки из Азербайджана начнутся на следующей неделе, рассчитывает министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
"Я очень надеюсь, что после Нового года цены начнут снижаться", - заявил Патрушев в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в его телеграм-канале.
По его словам, яйца - это сезонный продукт, в это время цены на них всегда растут. "Пока мы видим тенденцию, которая, скажем так, не очень для нас комфортна: цены продолжают понемногу расти", - сказал глава Минсельхоза.
При этом он сообщил, что ведомство принимает меры, направленные на то, чтобы сдержать рост цен. В частности, уже на предстоящей неделе начнут поступать яйца из Азербайджана. "Буквально недели через две-три пойдут яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать нам цену", - сказал он, отметив, что процесс снятия импортной пошлины на яйца практически завершился. "Это позволит насытить рынок и дать тот дополнительный объем, который, надеемся, повлияет на цену для потребителей", - сказал Патрушев.
Министр напомнил, что ведомство увеличило господдержку производителей яиц и мяса птицы, а также активно работает с сетями, чтобы они заключали прямые договоры с производителями. "Это тоже отразится на цене для потребителей", - отметил он.
По данным Росстата, цены на яйца в РФ с 5 по 11 декабря повысились на 4,6, с начала года - на 46,2%. Это самые высокие темпы роста на продовольственном рынке.
Лм ца аз
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