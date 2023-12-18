ЕБРР прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2023г на 1,5%, инфляцию в 10,3%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует экономический рост Азербайджана по итогам 2023 года на уровне 1,5%, среднегодовую инфляцию – 10,3%.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджана» на 2024 год ЕБРР прогнозирует рост ВВП Азербайджана на уровне 2,5%.

«… Экспорт энергоносителей продолжит стимулировать краткосрочный рост. Ожидается, что сочетание стабильных цен на энергоносители и растущего спроса на энергоносители Азербайджана будет поддерживать высокий уровень нефтегазовых доходов, несмотря на снижение добычи нефти и рост добычи газа. Это, вероятно, позволит сохранить нынешний уровень государственных инвестиций и государственных расходов. Мы прогнозируем рост ВВП на уровне 1,5% в 2023 году и до 2,5% в 2024 году. Прогноз очень чувствителен к изменениям мировых цен на нефть и влиянию геополитических событий на спрос на азербайджанский газ», - отмечает ЕБРР.

Согласно прогнозам ЕБРР, профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана по итогам 2023 года составит 16,3% ВВП (в 2022г – 29,8% ВВП).

По версии ЕБРР, среди ключевых приоритетов Азербайджана на 2024 год – дальнейшее увеличение инвестиций в ненефтяной сектор, что, по мнению аналитиков, имеет «решающее значение для устойчивой диверсификации экономики».

Банк рекомендует усовершенствовать законодательную и нормативную базу для рынка возобновляемых источников энергии, а также уделить внимание Среднему коридору, увеличение пропускной способности которого «может сыграть решающую роль в диверсификации экономики», говорится в исследовании.

Министерство экономики Азербайджана рост ВВП на 2023 год прогнозирует на уровне 1,9%, на 2024г – 2,4%. По итогам 2023 года среднегодовую инфляцию Минэкономики Азербайджана прогнозирует на уровне 9,5%. Прогноз на 2024 год - 5,3%.

В 2022 году рост ВВП Азербайджана составил 4,6%, среднегодовая инфляция -13,9%.

Р.Керимов