ASCO открыло подписку на облигации на $50 млн

Бакинская фондовая биржа (БФБ) объявила о начале 18 декабря подписки на пятилетние облигации ЗАО «Каспийское морское пароходство» (ASCO) на $50 млн.

В информации БФБ отмечается, что срок подписки на облигации продлится до 18 февраля 2024 года.

Как сообщалось ранее, эмиссия облигаций разделена на 50 тыс. облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу.

Доходность по облигациям составит 6% годовых, купонная выплата - раз в полгода.

Средства, привлеченные от размещения облигаций, будут направлены закупку крупных танкеров для использования в международных водах.

Облигации ASCO планируется разместить на площадке Бакинской фондовой биржи, андеррайтером выступит инвестиционная компания PASHA Kapital.

Для ASCO это будет второе размещение облигаций.

Как сообщалось ранее, ASCO в марте 2023 года осуществило дебютное размещение на внутреннем рынке Азербайджана пятилетних облигаций на $100 млн. В ходе подписки 125 инвесторов подали 126 заявок на общую сумму $113 млн 997 тыс.

Эмиссия разделена на 100 тыс. облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу. Доходность по облигациям составляет 6% годовых, купонная выплата осуществляется раз в полгода.

Глава ASCO Рауф Велиев заявил, что средства, привлеченные от размещения дебютных облигаций, будут направлены на расширение деятельности ASCO за пределами Каспийского моря и на закупку более крупных судов нового типа (Alfamax, Handysize и др.) для использования в международных водах.

Р.Ахмедов