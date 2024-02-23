ASCO разместило облигации на $50 млн

ЗАО "Каспийское морское пароходство" (ASCO) 23 февраля разместило пятилетние облигации на $50 млн, сообщает Бакинская фондовая биржа (БФБ).
Там отметили, что эмиссия разделена на 50 тыс. облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу.
Доходность по облигациям составит 6% годовых, купонная выплата - раз в полгода.
В ходе подписки 43 инвестора подали 43 заявки на общую сумму $50 млн.
Средства, привлеченные от размещения облигаций, будут направлены закупку крупных танкеров для использования в международных водах.
Облигации ASCO размещены на площадке БФБ, андеррайтером выступает ЗАО "Инвестиционная компания PASHA Kapital".
Для ASCO это второе размещение облигаций. В марте 2023 года ASCO осуществило дебютное размещение на внутреннем рынке Азербайджана пятилетних облигаций на $100 млн. В ходе подписки 125 инвесторов подали 126 заявок на общую сумму $113 млн 997 тыс.
Эмиссия разделена на 100 тыс. облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу.
Доходность по облигациям составляет 6% годовых, купонная выплата осуществляется раз в полгода.
Отдел новостей
В Карабахе обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы
В Баку отвергли обвинения Пашиняна в подготовке Азербайджана к войне с Арменией
Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы
Турпоток в Турцию в январе вырос на 2%
Определен соперник «Карабаха» в 1/8 финала Лиги Европы
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
В штаб-квартире разведслужбы Швеции прошла эвакуация из-за появления запаха газа
МИД РФ: Россия ожидает разъяснений относительно высказываний Пашиняна об участии Армении в ОДКБ
Еврокомиссия намерена разблокировать Польше 137 млрд евро из фондов ЕС
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Nar приступил к сотрудничеству с Азербайджанским технологическим университетом
AccessBank запустил специальную скидочную кампанию для pаботников образования
Компания Azerconnect признана лучшим работодателем Азербайджана
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы