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Финансы 23.02.2024 19:22

ASCO разместило облигации на $50 млн

ЗАО "Каспийское морское пароходство" (ASCO) 23 февраля разместило пятилетние облигации на $50 млн, сообщает Бакинская фондовая биржа (БФБ).

Там отметили, что эмиссия разделена на 50 тыс. облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу.

Доходность по облигациям составит 6% годовых, купонная выплата - раз в полгода.

В ходе подписки 43 инвестора подали 43 заявки на общую сумму $50 млн.

Средства, привлеченные от размещения облигаций, будут направлены закупку крупных танкеров для использования в международных водах.

Облигации ASCO размещены на площадке БФБ, андеррайтером выступает ЗАО "Инвестиционная компания PASHA Kapital".

Для ASCO это второе размещение облигаций. В марте 2023 года ASCO осуществило дебютное размещение на внутреннем рынке Азербайджана пятилетних облигаций на $100 млн. В ходе подписки 125 инвесторов подали 126 заявок на общую сумму $113 млн 997 тыс.

Эмиссия разделена на 100 тыс. облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу.

Доходность по облигациям составляет 6% годовых, купонная выплата осуществляется раз в полгода.

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Тэги: ASCO, ОБЛИГАЦИИ, РАЗМЕЩЕНИЕ


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