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Внешняя политика 18.12.2023 13:56

Товарооборот Азербайджана со странами СНГ за 10 мес. вырос на 17% – премьер

Товарооборот Азербайджана со странами-участниками СНГ в январе-октябре 2023 года вырос на 17%, заявил премьер-министр страны Али Асадов.

«Важным направлением сотрудничества между нашими странами является торгово-экономическая сфера. Азербайджан принимает активное участие в экономическом сотрудничестве в рамках Содружества. В прошлом году объем товарооборота Азербайджан со странами Содружества вырос почти на 30%. По итогам 10 месяцев текущего года товарооборот увеличился еще на 17%», - сказал Асадов в понедельник в ходе заседания Совета глав правительств СНГ в Москве.

Как передает «Интерфакс-Азербайджан», по его словам, налажено взаимовыгодное сотрудничество в транспортно-транзитной сфере, где приоритетными проектами выступают транспортные коридоры Восток-Запад, Север-Юг.

«Азербайджан продолжает модернизацию своей транспортно-логистической инфраструктуры, которой активно пользуются многие из наших партнеров по СНГ. Мы также тесно взаимодействуем в рамках Содружества для расширения пропускной способности вышеуказанных коридоров», - добавил азербайджанский премьер.

Х.Насирзаде

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Тэги: АСАДОВ, СНГ, ЭКОНОМИКА


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