Азербайджан вносит большой вклад в наращивание культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках СНГ - Асадов

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов отмечает значительный вклад Баку в развитие культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках СНГ.
«Азербайджан вносит свой большой вклад в наращивание культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках СНГ», - заявил Асадов, выступая в понедельник на заседании Совета глав правительств СНГ в Москве.
По его словам, «в стране регулярно проходят различные мероприятия в этой сфере, которые собирают деятелей искусства, культуры, науки и образования».
«Азербайджан стал уже традиционным пространством для проведения подобных мероприятий, что конечно зиждется на географических исторических и культурных основах, на многовековых традициях мультикультурализма, присущих нашему народу», добавил премьер.
«Азербайджанская Республика является многонациональным и многоконфессиональным государством. Представители всех национальностей и религий веками проживают в нашей стране в условиях мира, согласия и дружбы, все они, независимо от национальной и религиозной принадлежности, являются нашими равноправными гражданами», - подчеркнул Асадов.
По его словам, Азербайджан «активно продвигает межкультурный диалог через многочисленные международные платформы».
«Положительно сказывается на укрепление гуманитарных связей и взаимодействие в сфере спорта. Спортивные соревнования, хотя и носят сугубо спортивный характер, в тоже время служат укреплению межкультурного диалога, созданию атмосферы доверия и взаимопонимания между народами. Именно сквозь эту призму мы рассматриваем III Игры стран СНГ, которые в 2025 году пройдут во втором по величине городе Азербайджана Гяндже. Убежден что эти игры будут способствовать дальнейшему укреплению и развитию гуманитарного взаимодействия в рамках СНГ», - заявил азербайджанский премьер.
На его взгляд, СНГ выступает важной площадкой для диалога и взаимодействия между государствами-участниками во многих сферах.
«Азербайджан придает особое значение дальнейшему расширению и укреплению двухсторонних связей, что является залогом успешного взаимодействия в формате СНГ», - подчеркнул Асадов.
Он заметил, что «регулярные контакты на межправительственном уровне позволяют вести плодотворный диалог по всем направления двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также своевременно реагировать на различные вызовы и риски».
«Пласт культурно-гуманитарного взаимодействия наших стран имеет большой потенциал. Ежегодное объявление культурных столиц и тематических гуманитарных годов в рамках СНГ вносит свою лепту в расширение гуманитарного взаимодействия стран Содружества», - добавил Асадов.
Р.Керимов
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