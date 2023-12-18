Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8553 RUR   0.0188 GBR   2.1584 TRY   0.0586

Цена на нефть

15.12 $/bbl +/- WTI 71.43 -0.15 Brent 76.55 -0.06

Внешняя политика 18.12.2023 13:46

Азербайджан вносит большой вклад в наращивание культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках СНГ - Асадов

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов отмечает значительный вклад Баку в развитие культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках СНГ.

«Азербайджан вносит свой большой вклад в наращивание культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках СНГ», - заявил Асадов, выступая в понедельник на заседании Совета глав правительств СНГ в Москве.

По его словам, «в стране регулярно проходят различные мероприятия в этой сфере, которые собирают деятелей искусства, культуры, науки и образования».

«Азербайджан стал уже традиционным пространством для проведения подобных мероприятий, что конечно зиждется на географических исторических и культурных основах, на многовековых традициях мультикультурализма, присущих нашему народу», добавил премьер.

«Азербайджанская Республика является многонациональным и многоконфессиональным государством. Представители всех национальностей и религий веками проживают в нашей стране в условиях мира, согласия и дружбы, все они, независимо от национальной и религиозной принадлежности, являются нашими равноправными гражданами», - подчеркнул Асадов.

По его словам, Азербайджан «активно продвигает межкультурный диалог через многочисленные международные платформы».

«Положительно сказывается на укрепление гуманитарных связей и взаимодействие в сфере спорта. Спортивные соревнования, хотя и носят сугубо спортивный характер, в тоже время служат укреплению межкультурного диалога, созданию атмосферы доверия и взаимопонимания между народами. Именно сквозь эту призму мы рассматриваем III Игры стран СНГ, которые в 2025 году пройдут во втором по величине городе Азербайджана Гяндже. Убежден что эти игры будут способствовать дальнейшему укреплению и развитию гуманитарного взаимодействия в рамках СНГ», - заявил азербайджанский премьер.

На его взгляд, СНГ выступает важной площадкой для диалога и взаимодействия между государствами-участниками во многих сферах.

«Азербайджан придает особое значение дальнейшему расширению и укреплению двухсторонних связей, что является залогом успешного взаимодействия в формате СНГ», - подчеркнул Асадов.

Он заметил, что «регулярные контакты на межправительственном уровне позволяют вести плодотворный диалог по всем направления двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также своевременно реагировать на различные вызовы и риски».

«Пласт культурно-гуманитарного взаимодействия наших стран имеет большой потенциал. Ежегодное объявление культурных столиц и тематических гуманитарных годов в рамках СНГ вносит свою лепту в расширение гуманитарного взаимодействия стран Содружества», - добавил Асадов.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АСАДОВ, СНГ, КУЛЬТУРА


Похожие новости


Товарооборот Азербайджана со странами СНГ за 10 мес. вырос на 17% – премьер Азербайджан готов задействовать свой транспортно-логистический потенциал для увеличения грузопотока в рамках СНГ - премьер Товарооборот Азербайджана со странами СНГ в 2022г вырос на 30% - Асадов

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az