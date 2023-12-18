Число корпоративных банкротств в развитых странах растет двузначными темпами

Высокие процентные ставки и прекращение масштабной государственной помощи, которая предоставлялась компаниям в период пандемии COVID-19, сильно ударили по бизнесу в большинстве государств с развитой экономикой, что стало причиной двузначных темпов роста банкротств, пишет Financial Times.

Так, число корпоративных банкротств в США за финансовый год, который завершился 30 сентября, выросло на 30% относительно аналогичного периода годом ранее.

В Германии, экономика которой является крупнейшей в Европе, количество обанкротившихся компаний в январе-сентябре увеличилось на 25%. С июня двузначные темпы повышения фиксируются каждый месяц, заявило статистическое управление страны.

По данным статведомства Евросоюза, в странах сообщества число неплатежеспособных компаний в январе-сентябре выросло на 13% и достигло самой высокой отметки за восемь лет. Во Франции, Нидерландах и Японии количество банкротств в октябре выросло более чем на 30% в годовом исчислении. В Англии и Уэльсе уровень неплатежеспособности в январе-сентябре достиг максимума с 2009 года.

Организация экономического сотрудничества и развития недавно сообщала, что в ряде государств, включая североевропейские Данию, Швецию и Финляндию, количество корпоративных банкротств превысило уровни времен глобального финансового кризиса 2008-2009 гг.

Основными негативными факторами являются "стоимость обслуживания долга и отмена пандемийной поддержки, а также высокие счета за электроэнергию, особенно в энергоемких секторах", по мнению главного экономиста Capital Economics Нила Ширинга.

По словам аналитиков, больше всего банкротств отмечено в транспортной отрасли и гостиничном бизнесе.

Ширинг предупредил, что тенденция к ухудшению платежеспособности компаний сохранится, поскольку многим предприятиям придется рефинансировать долг по более высоким ставкам в ближайшие месяцы, даже при ожиданиях, что подъем ставок центробанками уже достиг своего пика.

Всплеск банкротств будет оказывать давление на глобальную экономическую активность и рост рабочих мест в ближайшие несколько лет, полагают эксперты.

Международное рейтинговое агентство Moody`s ожидает, что число дефолтов компаний с рейтингами спекулятивного уровня в мире продолжит расти в 2024 году после того, как в октябре оно уже превысило средний показатель за последние годы.

Германский страховщик Allianz прогнозирует, что глобальные темпы роста неплатежеспособности достигнут 10% в следующем году по сравнению с 6% в 2023 году. Больше всего пострадают гостиничный бизнес, транспорт и розничной торговля.

"Мы наблюдаем рост корпоративных банкротств почти во всех странах", - сказал ведущий аналитик Allianz Research Максим Лемерль.