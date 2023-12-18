Пропускная способность Грузинской желдороги в 2024г вырастет почти вдвое

Пропускная способность Грузинской железной дороги в 2024 году после завершения модернизации возрастет до 48 млн тонн, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Продолжается проект модернизации железной дороги, который находится практически в стадии завершения. В 2024 году проект модернизации железной дороги завершится, в результате пропускная способность увеличится с 28 млн тонн до 48 млн тонн", - сказал Гарибашвили, выступая в парламенте с отчетом правительства. Таким образом, пропускная способность ж/д увеличится в 1,7 раза.

По его словам, в прошлом году общие доходы железных дорог составили 675 млн лари, в том числе доходы от грузовых перевозок - 617 млн лари (рост на 38%).

Как сообщалось, по данным Национальной службы статистики, объем перевезенных Грузинской железной дорогой грузов в 2022 году составил 14,8 млн тонн, что на 21,8% превысило показатель за предыдущий год. На внутренние перевозки пришлось 12,8% грузооборота, 28,6% - на международные перевозки (без учета транзита), 58,6% - на транзит.