Евросоюз вводит запрет на импорт СУГ из России

Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций против РФ ввел ограничения на импорт российских сжиженных углеводородных газов (СУГ), говорится в опубликованном в понедельник заявлении ЕС.
По оценке ЕС, данные санкции позволят сократить доходы России более чем на 1 млрд евро.
При этом под ограничения не подпадут уже заключенные контракты с отсрочкой максимум на 12 месяцев.
Европейские страны традиционно являлись одними из главных экспортных направлений для СУГ из России. Крупнейшим их потребителем является Польша. Кроме того, российские СУГ поставлялись в страны Балтии, а также Финляндию.
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