Граждане Грузии получили возможность легально работать в Германии

Главы МВД Грузии и Германии Вахтанг Гомелаури и Ненси Фезер подписали во вторник в Тбилиси соглашение о "Миграции и мобильности", предусматривающее упрощение получения грузинскими гражданами рабочих виз и совместную борьбу против незаконной миграции.
Как заявил на совместной пресс-конференции Гомелаури, подписание соглашения стало возможным после внесения Грузии германским парламентом на прошлой неделе в список безопасных стран мира. По его словам, у грузинских граждан появляется возможность легально работать в Германии.
"Для граждан Грузии будет проведена информационная кампания с целью разъяснения, что у них очень мало шансов для получения в Германии убежища. Вместе с тем мы продолжим циркулярную миграцию для занятости грузинских граждан в Германии", - сказала Фезер.
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