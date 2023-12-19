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Регион 19.12.2023 12:31

Граждане Грузии получили возможность легально работать в Германии

Главы МВД Грузии и Германии Вахтанг Гомелаури и Ненси Фезер подписали во вторник в Тбилиси соглашение о "Миграции и мобильности", предусматривающее упрощение получения грузинскими гражданами рабочих виз и совместную борьбу против незаконной миграции.

Как заявил на совместной пресс-конференции Гомелаури, подписание соглашения стало возможным после внесения Грузии германским парламентом на прошлой неделе в список безопасных стран мира. По его словам, у грузинских граждан появляется возможность легально работать в Германии.

"Для граждан Грузии будет проведена информационная кампания с целью разъяснения, что у них очень мало шансов для получения в Германии убежища. Вместе с тем мы продолжим циркулярную миграцию для занятости грузинских граждан в Германии", - сказала Фезер.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ГРАЖДАНЕ, ГЕРМАНИЯ, РАБОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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