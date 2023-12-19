Президент Южной Кореи назначил новых глав разведки и МИД

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во вторник назначил советника по национальной безопасности Чо Тхэ Ёна новым главой разведки, а бывшего постпреда при ООН Чо Тэ Юла - министром иностранных дел, сообщает агентство "Рёнхап" со ссылкой на канцелярию южнокорейского лидера.

"Советник по национальной безопасности Чо Тхэ Ён выбран на должность директора Национальной разведывательной службы, которую оставил в прошлом месяце Ким Гю Хюн. (...) Чо Тэ Юл, бывший второй заместитель министра иностранных дел и постпред при ООН, сменит министра иностранных дел Пака Чина", - информирует "Рёнхап".

По словам руководителя аппарата президента Ким Дэ Ги, новый глава разведки имеет большой опыт в отношениях с США, а также в решении задач, связанных с северокорейским вопросом, в частности, в области безопасности.

Что касается нового главы МИД, в офисе президента его назвали "дипломатом с богатым опытом как в двусторонней, так и в многосторонней дипломатии, и с обширными знаниями по экономическим и торговым вопросам".

"Рёнхап" отмечает, что назначение Чо Тхэ Ёна и Чо Тэ Юла является частью более широкого процесса смены министров, вызванного ожидаемым уходом с должности тех, кто планирует баллотироваться на парламентских выборах в апреле 2024 года.

В администрации Юн Сок Ёля уточнили, что нового советника президента по нацбезопасности назначат позже, и что в администрации южнокорейского лидера создадут новую должность третьего заместителя советника по национальной безопасности, который будет заниматься вопросами экономической безопасности.

Ранее президент Южной Кореи уже сменил министров финансов и промышленности.