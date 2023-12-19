Премьер Азербайджана и вице-президент IFC обсудили расширение ЮГК, развитие ВИЭ

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов во вторник встретился с делегацией, возглавляемой вице-президентом Международной финансовой корпорации (IFC) по региону Европа, Латинская Америка и Карибский бассейн Альфонсо Гарсиа Морой.

«Асадов отметил, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству со Всемирным банком (ВБ) и его структурами. В этой связи подчеркнута важность долгосрочного эффективного партнерства с IFC. Было отмечено, что до сих пор IFC поддержала реализацию ряда проектов в различных сферах в Азербайджане», - сообщает Кабмин.

В ходе встречи также обсуждены вопросы, связанные с реализацией с участием ВБ и IFC потенциальных проектов, в сферах, считающихся приоритетными для Азербайджана. В их число могут входить реализация программы «Великое возвращение», повышение уровня занятости, создание «зеленых» городов, расширение проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК), расширение деятельности Бакинского судостроительного завода, строительство ветроэнергетической инфраструктуры и другие направления.

Асадов также представил информацию о проделанной работе в направлении макроэкономической и финансовой стабильности в Азербайджане.

Премьер отметил, что за последние годы Азербайджан превратился из страны с низкими доходами в страну-донора с высокими доходами и подчеркнул, что с 2021 года страна является донором программ ВБ.

«Асадов также отметил, что в Азербайджане проводятся мероприятия по улучшению деловой среды, предотвращению недобросовестной конкуренции, стимулированию предпринимательской активности, в секторе АПК применяются различные механизмы льгот по кредитам. При этом подчеркнуто, что развитие ненефтяной экономики является одним из главных приоритетов», - говорится в сообщении.

В ходе встречи отмечено, что что развитие конкурентоспособной экономики и сельского хозяйства, а также продвижение и поддержка проектов государственно-частного партнерства являются основными направлениями деятельности IFC в Азербайджане, и наша страна заинтересована в продолжении сотрудничества в этом направлении.

При этом подчеркнуто, что Азербайджан постоянно поддерживает глобальную борьбу с изменением климата и последовательно работает в направлении энергоэффективности. Примером этому являются масштабные восстановительные работы на освобожденных территориях, в том числе проекты, связанные с созданием зоны «зеленой энергии», экологически чистого транспорта, «умных» городов и сел.

В этой связи отмечена важность проведения конференции COP29 в Азербайджане в 2024 году.

Асадов также подчеркнул. что привлечение инвестиций в возобновляемые источники энергии, обеспечение перехода на «чистую энергетику» входят в число основных приоритетов энергетической политики Азербайджана, и в этих направлениях также имеются хорошие возможности для эффективного партнерства.

«На встрече также были рассмотрены потенциальные проекты сотрудничества с ВБ, в том числе с IFC, по ряду направлений, представляющих взаимный интерес», - подчеркивает кабмин Азербайджана.

Б.Рустамбеков