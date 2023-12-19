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ТЭК 19.12.2023 17:18

Новак: внеплановая встреча ОПЕК+ для обсуждения ситуации на рынке возможна, но потребности в новых решениях по добыче пока нет

Назначение даты новой встречи ОПЕК+ возможно в ближайшее время для обсуждения ситуации на рынке, но пока потребности в новых решениях пока не просматривается, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Все необходимые решения были приняты (в начале декабря - ИФ)", - заметил он.

"Сейчас в ближайшее время может быть будет определена дата встречи, будем встречаться, смотреть на ситуацию на рынке", - добавил Новак.

Комментируя, идет ли речь о внеплановой встрече (следующая назначена на июнь 2024 года - ИФ), вице-премьер РФ заметил: "Посмотрим, в зависимости от необходимости".

"Сейчас цена немного подрастает, ситуация более-менее балансируется, нельзя сказать, что уже надо какие-то решения принимать, мы всегда смотрим на ситуацию", - резюмировал он.

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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК+, ОБСУЖДЕНИЕ, СРОКИ


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